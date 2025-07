adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 206,60 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 206,60 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 206,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,30 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 6.790 Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 256,50 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 30.07.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte adidas die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,67 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

