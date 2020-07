FedEx-Aktie schießt hoch: Paketdienst FedEx kommt besser durch Krise als erwartet

Im jüngsten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) sanken die Erlöse im Jahresvergleich nur um überraschend geringe zwei Prozent auf 17,4 Milliarden Dollar (15,5 Mrd Euro), wie der Deutsche-Post-Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss in Memphis mitteilte. Analysten hatten mit deutlich stärkeren Einbußen gerechnet. Anleger reagierten erfreut und ließen die Aktie am Mittwoch im Handel an der NYSE letztlich um 11,72 Prozent steigen auf 156,66 US-Dollar.

Der Betriebsgewinn brach zwar von 1,3 Milliarden auf 475 Millionen Dollar ein, hier spielten allerdings auch Sonderfaktoren eine Rolle. FedEx musste aufgrund der Pandemie Abstriche machen, das Versandaufkommen von Geschäftskunden ging deutlich zurück. Die boomenden Online-Bestellungen von Privatpersonen während der Lockdown-Maßnahmen sorgten dennoch für hohe Nachfrage. FedEx-Chef Frederick Smith sprach von einer "Herkules-Leistung" seines Teams.

/hbr/fba

MEMPHIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com