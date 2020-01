FedEx-Aktien ziehen an - Amazon-Händler dürfen offenbar Ground nutzen

Zuletzt stand an der NYSE ein Plus von 2,21 Prozent auf 162,80 US-Dollar zu Buche. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, untersagt Amazon seinen Händlern nicht mehr den Versand von Prime-Sendungen mit "Fedex Ground", einer Tochter von FedEx . Fedex Ground erfülle nunmehr die Voraussetzungen für eine pünktliche Lieferung, hieß es.

Die Nachricht strahlte auch positiv auf die Anteilscheine des Wettbewerbers UPSaus: Dessen Papiere zogen an der NYSE 0,52 Prozent auf 117,36 US-Dollar an und lagen zuletzt rund 1 Prozent im Plus. Die Aktien von Amazon verloren zuletzt an der Nasdaq mehr als 1,37 Prozent auf 1,865.31 US-Dollar.

