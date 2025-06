JP Morgan Chase & Co.

FedEx Overweight

17:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 280 auf 260 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Brian Ossenbeck geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie negativ gestimmt an die im Juni erwarteten Resultate zum vierten Geschäftsquartal heran. Aufgrund der stagnierenden Nachfrage und der Zollunsicherheit sieht er ein Abwärtsrisiko für die Ergebnisse. Allerdings könnte sich der anhaltende Gegenwind im B2B-Bereich bis zur Zahlenvorlage schon besser in den Erwartungen widerspiegeln./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2025 / 19:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2025 / 00:15 / EDT

