12:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach einer Kappung der Jahresziele von 40,20 auf 37,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Ausmaß der Prognosesenkung sei eine deutliche Enttäuschung, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die schwächere operative Entwicklung der Portfoliounternehmen werde sich wohl nicht so schnell umkehren. Zudem dürfte das positive Veräußerungsergebnis aus möglichen Verkäufen überschaubar sein, da sich die aktuellen Bewertungen bereits deutlich an einem möglichen Verkaufspreis orientierten./rob/la/ajx

