NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 165 auf 145 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Schmuck- und Uhrenkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Piral Dadhania in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Schweizer profitierten weiterhin von starken Trends in der Schmucksparte, insbesondere bei den Kernmarken Cartier und Van Cleef. Allerdings dürfte die Profitabilität wegen der jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt und beim Goldpreis erheblich unter Druck geraten./rob/ag

