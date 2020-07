Tesla erhält Konkurrenz: Das Debüt-Datum des neuen Lucid Air steht fest

Das Datum steht fest!

Ursprünglich war die Vorstellung der finalen Version des Lucid Motors-Elektroautos Lucid Air für April 2020 im Rahmen der New York International Auto Show geplant. Aufgrund der COVID-19-Pandemie verzögerte sich der Prozess jedoch um einige Monate, sodass nun der 9. September als Datum für die Premiere festgelegt wurde. Geheim sind bis zu diesem Zeitpunkt auch nähere Spezifikationen sowie der endgültige Preis der E-Limousine. Die Unsicherheit, das Verbot von Großveranstaltungen betreffend, veranlasste Lucid Motors die Premiere gänzlich online stattfinden zu lassen.

Von 0 auf 100 in 2,6 Sekunden

Einige Angaben über die Oberklasselimousine sind bereits bekannt. So soll das E-Auto, dessen Prototyp sich aktuell noch in der Testphase befindet, ein 900-Volt-System besitzen und Tesla mit einer Reichweite von 644 Kilometern pro Akku-Ladung Konkurrenz machen. Laut Lucid-Chef Peter Rawlinson eine Weltneuheit, da die Leistungs- und Widerstandsfähigkeit dadurch erhöht wird. Gegenüber der Auto-Fach-Website Electrek merkte er an, dass im Porsche Taycan beispielsweise ein 800-Volt-System verbaut sei und Tesla aktuell sogar nur mit nur 400 Volt arbeite.

Die Stromversorgung geht über klassische Lithium-Ionen-Batterien des Herstellers LG Chem vonstatten, mit dem Lucid Motors im Februar dieses Jahres den Liefervertrag abschloss. Die E-Limousine soll durch ihre 1.000 PS in nur 2,6 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde kommen und Höchstgeschwindigkeiten von 320 Kilometer pro Stunde erreichen. Dynamik und Komfort sollen dabei durch das Luftfederfahrwerk hergestellt werden.

Luxuriöses Design

Das klassische Design der viertürigen E-Limousine wird durch ausgestellte Radkästen, schmale Spiegel und eine gewölbte Motorhaube unterstrichen. Die Front ist eher schmal gehalten, wird durch die Windschutzscheibe, die in ein großes Panoramadach übergeht, jedoch zum Hingucker. Die Scheinwerfer beinhalten spezielle Micro-Linsen, die sich der jeweiligen Fahrsituation anpassen. Das Heck ist mit einem LED-Leuchtband versehen sowie mit breiten C-Säulen, was das Fahrzeug jedoch nicht weniger leicht wirken lässt.

Luxus wird beim Modell Lucid Air großgeschrieben: Im Cockpit der Oberklasse-Limousine befindet sich ein Bildschirm mit Navigations- sowie Infotainmentsystem, begleitet von 29 Lautsprechern. Die Vordersitze trennt eine breite Mittelkonsole. Neben digitalen Assistenten soll das Lucid Air über eine Spracheingabe und Smartphone-App verfügen. Die Sitze im Heck können entweder mit oder ohne Mittelkonsole genutzt werden - also als herkömmliche Rücksitzbank oder als Liege-Einzelsitze.

Ab Jahresende in Serie

Die Produktion des Lucid Air soll Ende 2020 anlaufen. Laut der Fach-Website Auto Motor Sport werden in die Herstellung bis 2022 rund 700 Millionen Dollar investiert. Die Fertigung findet in Casa Grande, Arizona statt und schafft rund 2.000 Arbeitsplätze. Finanzielle Unterstützung erhält Lucid Motors unter anderem vom Saudischen Staatsfonds. Dieser stieg vor zwei Jahren mit eine Milliarde Dollar ins Unternehmen ein. Kunden, die sich für einen Lucid Air entscheiden, erhalten ihr Modell ab 2021.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lucid