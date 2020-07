Bitcoin-Wale sorgen auf Kryptobörsen für Unruhen

• Bitcoin-Wale sollen Kurseinbrüche provozieren• Geldflussverhältnis Mitte März bei 24 Prozent• Günstiger Rückkauf bei Kursverfall

Vergleich von Geldflussverhältnis und BTC-Kurs

Ki Young Ju, CEO des Blockchain-Datenlieferants CryptoQuant, ist der Meinung, dass sogenannte Bitcoin-Wale, die eine große Menge an Bitcoin besitzen, einen Teil dieser auf den Markt werfen, wenn sich der Markt gerade in einer ruhigen Phase befindet. Ihre Intention dabei sei es, Aufmerksamkeit zu erregen und Kurseinbrüche zu erzwingen. Diese Erkenntnis teilte er am 16. Juni auf seinem Twitter-Profil. Dazu stellte er das Geldflussverhältnis, das angibt, wie stark Börsen bei der Anzahl gesendeter Bitcoin vertreten sind, und den Bitcoin-Kurs gegenüber. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80,5 % der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - So steige der Kurs tendenziell höher, je stärker Bitcoin-Netzwerke von Börsen genutzt werden.

Auffällige Kursänderung im März

Bei der Gegenüberstellung dieser beiden Faktoren sei ihm aufgefallen, dass am 13. März die Netznutzung bei Ein- und Auszahlungen 24 Prozent betrug und anschließend weiter zurückging. Der Bitcoin-Kurs befand sich währenddessen bei 5.611,35 US-Dollar und ist seitdem gestiegen.

On March 13, network usage for deposits and withdrawals on all exchanges hit 24% and continued to decline. pic.twitter.com/9gFkIL8Ej6 - Ki Young Ju (@ki_young_ju) June 16, 2020

Wale erwarten niedrigere Rückkaufspreise

Anhand dieser Erkenntnisse stellte er die Vermutung auf, dass Wale Bitcoin verkaufen, wenn die Börsen gerade ruhig sind und mit daraus resultierenden Preisabstürzen Aufmerksamkeit von Investoren generieren wollen. Genauer geht er von einer Ausgangssituation mit ruhigen Börsen aus, in der Bitcoin-Netzwerke weniger genutzt werden. Anschließend sollen Wale verkaufen, woraufhin Kleinanleger deponieren. Sobald sich die Börse nicht mehr in einer ruhigen Phase befinde und eine höhere Netzwerknutzung vorliege, verkaufen Kleinanleger wieder, sodass Wale Bitcoin zu niedrigeren Preisen zurückkaufen.

