HeidelbergCement-Aktie gewinnt: Morgan Stanley hebt HeidelbergCement auf 'Overweight'

HeidelbergCement Das Kursziel wurde von 39 auf 58 Euro angehoben. Analystin Cedar Ekblom ist laut in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie inzwischen positiver gestimmt für schwergewichtige Baustoffe-Produzenten. Sie rechnet angesichts einer wieder steigenden Nachfrage mit überzeugenden Chance-Risiko-Gelegenheiten. In die Aktie des deutschen Zementherstellers seien Herausforderungen, etwa mit Blick auf die Margen, bereits eingepreist.

Am Freitagnachmittag klettern die Aktien von HeidelbergCement via XETRA noch um 1,28 Prozent hoch auf 48,20 Euro.

