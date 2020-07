Wieso sich der Eurokurs kaum bewegt

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1230 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1286 Dollar festgesetzt.

Damit hat der Euro die Kursverluste vor Vortag erst einmal nicht weiter fortgesetzt. Am Donnerstag war die Gemeinschaftswährung zeitweise über die Marke von 1,13 Dollar gestiegen, bevor besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten dem Dollar Auftrieb verliehen hatten. Der Euro war im Gegenzug unter Druck geraten.

Gestützt wurde der Euro am Morgen durch allgemein freundliche Finanzmärkte . In China hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager im Dienstleistungssektor im Juni überraschend aufgehellt. Zuletzt konnten zahlreiche Daten aus führenden Volkswirtschaften positiv überraschen, was auf eine Konjunkturerholung nach dem starken Einbruch in der Corona-Krise hindeutet.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen aus der Eurozone für Bewegung am Devisenmarkt sorgen. Aus den USA sind dagegen keine Impulse zu erwarten, weil die amerikanischen Finanzmärkte vor dem Nationalfeiertag am Samstag geschlossen bleiben und keine US-Konjunkturdaten auf dem Programm stehen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sailom / Shutterstock.com