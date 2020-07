Goldpreis: Robuste Tendenz trotz starker US-Arbeitsmarktdaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Mit 4,8 Millionen neu geschaffenen Jobs meldete das US-Arbeitsministerium am gestrigen Donnerstag einen Rekordwert und auch der Rückgang der Arbeitslosenrate auf 11,1 Prozent überraschte positiv. Weil die US-Notenbank Fed die Zinsen bis ins Jahr 2022 nahe null Prozent belassen wird, blieb an den Goldmärkten nennenswerter Verkaufsdruck bislang aber aus. Der ETF-Sektor verzeichnet zudem weiterhin signifikante Kapitalzuflüsse. Mit 221,7 Tonnen Gold bewegt sich zum Beispiel bei Xetra-Gold die gelagerte Goldmenge auf Rekordniveau. Das heißt: Die Risikoaversion ist trotz robuster Aktienmärkte nicht von der Hand zu weisen. Der heutige Handelstag dürfte wegen des US-Feiertags relativ umsatzschwach ausfallen, ob die Kursausschläge ebenfalls gering sein werden, bleibt abzuwarten.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 2,60 auf 1.787,40 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis: Vor dem Wochenende schwächer

Das Corona-Dilemma der USA bescherte dem Ölpreis vor dem Wochenende negative Vorzeichen. Es ist nämlich zu befürchten, dass die Neuinfektionen in den USA neue Rekorde markieren werden zumal am morgigen Samstag die weltgrößte Volkswirtschaft ihren Unabhängigkeitstag feiern wird. Auf Wochensicht verbuchte der fossile Energieträger dennoch ein Plus von über vier Prozent. Heute bleiben die US-Börsen wegen des vorgezogenen Feiertags geschlossen. Derzeit sieht es danach aus, als ob die bestehenden Nachfragerisiken ausgeblendet werden.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,49 auf 40,16 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,50 auf 42,64 Dollar zurückfiel.







