Hoher Feingehalt. Der philoro WOCHENREPORT: KW 26 | Gold im Wartemodus, Silber in Lauerstellung - und Platin mit Comeback-Garantie?

Gold: Coiling-Phase vor dem Ausbruch

Der Goldpreis bleibt in dieser Woche auffällig ruhig - was täuscht. Denn technisch betrachtet verdichtet sich die Spannung: Zwischen 3.310 und 3.337 US-Dollar bewegt sich der Kurs in einer engen Seitwärtsrange. Analysten sprechen von einer Coil-Phase - komprimierte Volatilität, die erfahrungsgemäß zu einem deutlichen Ausbruch führt. Ob nach oben oder unten, hängt stark von bevorstehenden Daten wie US-Inflation und Arbeitsmarktzahlen ab.

Geopolitisch zeigt sich ebenfalls eine prekäre Lage: Neue US-Zölle, zunehmende Spannungen im Nahen Osten sowie fragwürdige geldpolitische Aussagen aus Washington schwächen das Vertrauen in den Dollar und die US-FED. Gold könnte davon profitieren - als sicherer Hafen in einer Woche voller Unsicherheiten. Auch Ronnie Stöferle, Co-Autor des In Gold We Trust-Reports, betont im aktuellen philoro TV-Interview (Hier geht es zum Interview) die Relevanz von Gold als strategisches Asset - gerade angesichts der massiven Untergewichtung in vielen Portfolios.

Silber: Zwischen Überhitzung und Stärke

Silber zeigt sich nach seinem Höhenflug im Mai derzeit volatil - pendelnd zwischen geopolitischer Entspannung und konjunkturellen Hoffnungen. Rücksetzer unter 36 USD pro Unze wurden konsequent gekauft - ein klares Zeichen für Trendstärke. Technisch befindet sich der Kurs in einer gesunden Konsolidierung über der Marke von 34,86 USD. Gelingt der Ausbruch über das jüngste Hoch bei 37,31 USD, könnten kurzfristig sogar 40 USD in den Fokus rücken.

Auffällig bleibt: Während der Goldpreis sich bewegt, ohne klare Richtung zu zeigen, hält sich Silber nahe dem 13-Jahreshoch - und bleibt damit ein unterschätztes Krisenmetall mit Comeback-Chancen. Entscheidend werden die kommenden US-Daten - und ihre Auswirkungen auf den Dollar.

Platin: Der stille Aufsteiger - über 23 Prozent Plus in wenigen Wochen

Die eigentliche Überraschung der Woche liefert Platin: Seit Mitte Mai ist der Preis um mehr als 23 Prozent gestiegen - auf den höchsten Stand seit über vier Jahren. Besonders bemerkenswert: Während Gold auf hohem Niveau stagniert, holen Anleger bei Platin auf. Das Metall profitiert von gleich mehreren Faktoren:

- Angebotsdefizit: Für 2025 wird ein strukturelles Minus von knapp einer Million Unzen erwartet.

- Industrielle Nachfrage: Besonders in China ist Platinschmuck stark gefragt - oft sogar als Alternative zu Gold.

- Aufholeffekt: Der Preisabstand zu Gold war historisch hoch - die Korrektur nach oben war überfällig.

Das Verhältnis Gold-Platin, das im April ein Rekordniveau von 3,6 erreichte, normalisiert sich langsam - ein Signal für längerfristiges Aufwärtspotenzial. Auch Palladium profitiert indirekt, da es in der Industrie teilweise durch Platin ersetzt wird.

Fazit: Edelmetalle zwischen Spannung und Chancen

Diese Woche zeigt deutlich: Während Gold auf den nächsten Impuls wartet, positionieren sich Silber und Platin bereits strategisch für den nächsten Move. Platin erlebt ein beachtliches Comeback - getrieben von Marktlogik und industrieller Nachfrage. Silber bleibt charttechnisch interessant und könnte erneut überraschen. Und Gold? Es bleibt das Fundament - ruhig, aber voller Potenzial.