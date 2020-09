10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 13.231,00 Punkten.

2. Asiens Börsen höher

In Japan legt der Nikkei aktuell 0,1 Prozent auf 23.343,19 Indexpunkte zu.

Auch auf dem chinesischen Festland dominieren die Bullen: Der Shanghai Composite gewinnt 1,27 Prozent auf 3.312,06 Stellen. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,4 Prozent auf 24.437,86 Zählern.

3. TRATON verschiebt Squeeze-Out bei MAN ins nächste Jahr

Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre beim Lkw-Bauer MAN ist für dieses Jahr vom Tisch. Zur Nachricht

4. QIAGEN übernimmt NeuMoDx Molecular

Das Biotechnologie-Unternehmen QIAGEN verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Zur Nachricht

5. ARM-Rivale SiFive - Mehr Interessenten wegen NVIDIA-Milliardenübernahme

Die geplante Milliardenübernahme des Chip-Entwicklers ARM durch NVIDIA hat nach Angaben des jungen ARM-Rivalen SiFive zu einem Interessensschub geführt. Zur Nachricht

6. Macquarie bietet Milliarden für Enel-Anteil an Open Fiber

Der italienische Energiekonzern Enel hat eine Offerte von Macquarie für den 50-Prozent-Anteil an Open Fiber erhalten. Zur Nachricht

7. S&P setzt GRENKE-Ratings auf Prüfstand für mögliche Abstufung

Die Ratingagentur S&P hat den Leasinganbieter und Finanzdienstleister GRENKE nach Vorwürfen des Betrugs, der Bilanzfälschung und der Geldwäsche auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung gesetzt. Zur Nachricht

8. Finanzinvestor Apollo erwägt wohl Gebot für DAX-Konzern Covestro

Ein Finanzinvestor denkt offenbar darüber nach, den DAX-Konzern Covestro zu kaufen. Zur Nachricht

9. Ölpreise bauen Gewinne aus

Der Ölpreise haben am Freitag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,62 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 41,27 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1850 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

