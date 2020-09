Am sogenannten Hexensabbat, dem großen Verfall an Terminbörsen, wird der deutsche Aktienmarkt mit leicht positiver Tendenz erwartet. Allerdings ist der Handel an solchen Verfallstagen traditionell von starker Volatilität geprägt.

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit leichtem Plus. Der TecDAX notiert ebenfalls vor Handelsbeginn mit leichtem Plus.

Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften sich am Freitag nicht so sehr aus dem Fester lehnen wollen.

Der EuroSTOXX 50 notiert vor Handelsbeginn quasi unverändert.

Der Blick der Anleger richtet sich am Freitag auf den Verfall an den Terminbörsen. Hier verfallen um 12 Uhr die Optionen und Futures auf die Indizes. Am Abend folgen dann die Optionen auf Einzelwerte. Oft ist der Handel an Verfallstagen von Schwankungen geprägt.

