Warum der Euro leicht fällt

Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1840 Dollar. Sie bewegte sich damit ein wenig unter dem Niveau vom Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1797 Dollar festgesetzt.

Die Lage an den Finanzmärkten war insgesamt ruhig. Am Vormittag wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Am Nachmittag werden in den USA Zahlen zum Verbraucherstimmung der Universität von Michigan veröffentlicht. Zudem steht der Sammelindex der Frühindikatoren an.

"Mit positiven Überraschungen gegenüber den Konsensschätzungen rechnen wir zwar nicht, dennoch sollte der vorherrschende Konjunkturoptimismus nicht beeinträchtigt werden", schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die zuletzt veröffentlichten Daten würden auf eine deutliche Wirtschaftserholung im dritten Quartal in den USA hindeuten.

/jsl/bgf/eas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: iStock