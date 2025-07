Krypto News: Vorsicht! TRUMP Coin droht Mega-Crash

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Trump Memecoin war zu Beginn des Jahres 2025 eines der spektakulärsten Hype-Phänomene im Kryptomarkt. Mit enormer medialer Aufmerksamkeit, politischem Bezug und massiven Zuflüssen erreichte der Coin in kurzer Zeit ein Allzeithoch – doch dieser Höhenflug war nicht von Dauer. Im Gegenteil folgte auf den anfänglichen Hype das böse Erwachen.

Inzwischen notiert TRUMP etwa 88 Prozent unter dem Rekordwert und hat damit einen der heftigsten Abstürze unter den großen Memecoins erlebt. Dennoch hält sich der Coin weiterhin in den Top 50 der größten Kryptowährungen. Allein in der letzten Woche legte der Kurs wieder rund 13 Prozent zu, im Monatsverlauf zeigte sich ein Seitwärtstrend.

Doch nun droht ein erneuter Rückschlag: In wenigen Tagen steht ein bedeutender Token Unlock bevor. Angesichts einer Marktkapitalisierung von zwei Milliarden US-Dollar und einer vollständig verwässerten Bewertung von etwa zehn Milliarden US-Dollar könnten Insider und Frühphasen-Investoren erhebliche Gewinne realisieren – was massiven Verkaufsdruck auslösen dürfte.

Trump Coin vor massivem Token-Unlock-Ereignis

Laut dem bekannten Coinbureau-Analysten @nicrypto steht beim Trump Coin ein markantes Ereignis bevor, das potenziell starke Auswirkungen auf den Kursverlauf haben könnte. In genau vier Tagen, am 18. Juli 2025, wird eine massive Token-Freigabe stattfinden: 45 Prozent des zirkulierenden Angebots werden dann entsperrt. Das entspricht 90 Millionen TRUMP-Token im Wert von rund 872 Millionen US-Dollar.

Speaking of TRUMP.



Massive 45% supply unlock happening in 4 days.



$872m worth pic.twitter.com/x1crLQwdHj — Nic (@nicrypto) July 13, 2025

Solche sogenannten Supply-Unlocks gelten in der Regel als deutliches Risiko für bestehende Anleger, da ein großer Teil der neu freigegebenen Token theoretisch auf den Markt gelangen und erheblichen Verkaufsdruck erzeugen könnte.

In Verbindung mit der Tatsache, dass viele dieser Token ursprünglich an Insider oder Frühinvestoren gingen, entsteht ein zusätzliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Mittelfristig dürfte der TRUMP Coin seinen Abwärtstrend fortsetzen, ein Einstieg drängt sich hier nicht auf.

Krypto-Tipp: Ist TOKEN6900 der bessere Memecoin?

Im Gegensatz zum Trump Coin, bei dem Insider-Strukturen und massive Token-Verwässerung zentrale Kritikpunkte darstellen, setzt TOKEN6900 bewusst auf ein transparentes und community-fokussiertes Modell. Während beim Trump Coin ein Großteil der Gewinne an frühe Eingeweihte floss, sind bei TOKEN6900 80 Prozent der Token für die Community reserviert. Die Presale-Hardcap ist zudem deutlich geringer. Dieses Setup macht TOKEN6900 nicht nur fairer, sondern schafft im aktuellen Marktumfeld mit niedriger Startbewertung auch eine attraktivere Ausgangslage für spekulatives Wachstum im Juli 2025.

In einem Markt, in dem sich selbst Memecoins zunehmend mit Whitepapers, Partnerschaften oder Utility schmücken, um Seriosität zu signalisieren, sticht TOKEN6900 als bewusster Gegenentwurf hervor. Das Projekt verzichtet nicht nur auf jede Form der technologischen Legitimation. TOKEN6900 erhebt auch keinerlei Anspruch auf Funktionalität.

Der provokante Ansatz wird nicht als Schwäche inszeniert, sondern als Stilmittel. Der Verzicht auf Produktversprechen, Partnerschaften oder eine komplexe Tokenomics soll Vertrauen schaffen – nicht durch Substanz, sondern durch völlige Transparenz in der Belanglosigkeit. Denn hier bekommen Anleger genau das, was sie sich von einem Memecoin wünschen – einen viralen Hype.

Trotz dieses radikalen Minimalismus ist die Token-Verteilung klar geregelt. 80 Prozent der Gesamtmenge sind für die Community reserviert. Auch die niedrige Presale-Hardcap von fünf Millionen US-Dollar unterstreicht das Prinzip der Zugänglichkeit. Das Angebot ist begrenzt, der Zugang bleibt niedrigschwellig. Dies ist eine Konstellation, die in einem bullischen Umfeld für Aufmerksamkeit sorgen kann.

Der Fokus auf reinen Hype – ohne Produktversprechen, ohne Usecase – schafft klare Spielregeln für spekulatives Kapital. Wer sich für TOKEN6900 interessiert, kann sich über die offizielle Website beteiligen. Hier erfolgt der Kauf über eine einfache Wallet-Verbindung und den direkten Swap. Die vollständig verwässerte Bewertung zum Börsenstart liegt bei nur sechs Millionen US-Dollar. Dies scheint ein Setup, das Spielraum für dynamische Kursbewegungen eröffnet.

