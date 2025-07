Bitcoin nicht mehr zu stoppen - Oder doch?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es geht weiter bergauf am Kryptomarkt und die Bullen sind offenbar nicht mehr zu bremsen. Der Bitcoin-Kurs hat heute mit 119.000 Dollar nochmal ein neues Allzeithoch erreicht. Besonders ungewöhnlich ist das, weil heute Sonntag ist und institutionelle Investoren am Wochenende nicht aktiv sind. Auch die Nachrichtenlage gibt am Sonntag nicht viel her. Die Chancen stehen also gut, dass es in der kommenden Woche weiter bergauf geht für die größte Kryptowährung der Welt. Ist Bitcoin nun tatsächlich nicht mehr zu stoppen?

Allzeithoch nach Allzeithoch

Krypto-Investoren wurden nun monatelang auf die Geduldsprobe gestellt. Schon im Dezember 2024 ist der Bitcoin-Kurs auf 108.000 Dollar gestellt und seitdem gab es zwar immer wieder neue Höchststände, allerdings waren diese nicht nennenswert höher als die vorigen. 7 Monate lang ist Bitcoin nicht über die Widerstandszone von 108.000 und 112.000 Dollar gebrochen. Und jetzt geht plötzlich alles ganz schnell.

Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin hat schon vor 2 Monaten vorhergesagt, dass der Ausbruch schnell und steil sein wird, wenn die 112.000 Dollar Marke überschritten wird und genau so ist es auch gekommen. Kurz nachdem Bitcoin in dieser Woche bei 112.000 Dollar einen neuen Höchststand erreicht hat, ging es direkt weiter bis auf 118.000 Dollar. Heute wurde mit 119.000 Dollar erneut ein Allzeithoch erreicht. Geht es nach dem Experten, ist aber auch das erst der Anfang.

In seinem Video zeigt der Analyst auf, dass der Kurs zwar neue Höhen erreicht, das Interesse der Anleger aber nicht geringer sein könnte. Von Fomo ist hier noch lange keine Rede. Ganz im Gegenteil. Inzwischen hört man immer wieder, dass es eine gute Idee sein könnte, Bitcoin bei 120.000 Dollar zu shorten. Hier könnte es also bald zu einem Short Squeeze kommen, das den Kurs schnell weiter antreibt.

Kein Ende in Sicht

Die Fundamentaldaten könnten für Bitcoin jedenfalls nicht besser sein. Die institutionelle Adaption läuft auf Hochtouren, die Spot Bitcoin ETFs brechen wieder Rekorde und inzwischen nimmt auch das Interesse an Ethereum zu, sodass auch hier bald ein neues Allzeithoch erreicht werden könnte.

Gleichzeitig steht in den USA die Krypto Week an, bei der die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen, um die Vereinigten Staaten von Amerika zum Krypto-Zentrum der Welt zu machen. Die Klarheit, die sich viele aus der Industrie schon lange wünschen, soll nun auch geschaffen werden. Die Chancen stehen also gut, dass es für Bitcoin eher weiter in Richtung 150.000 Dollar geht und eine Korrektur noch länger auf sich warten lässt. Davon könnten auch Altcoins wie Bitcoin Hyper ($HYPER) stark profitieren.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper bricht Rekorde

Während es für Bitcoin weiter bergauf geht, legen auch zahlreiche Altcoins ordentlich zu. Neben den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, die ihren Wert nochmal verdoppeln oder verdreifachen könnten, können vor allem auch kleinere Altcoins, die noch nicht so hoch bewertet sind, extrem hohe Renditen abwerfen. Aktuell sehen Analysten vor allem in Bitcoin Hyper enormes Potenzial.

Bitcoin Hyper will Bitcoin-Investoren Zugang zu DeFi-Anwendungen verschaffen. Den DeFi-Bereich gibt es erst seit Ethereum und Bitcoin-Halter konnten bisher nur von der Wertsteigerung profitieren. Zusätzliche Renditen durch Staking oder Lending waren nicht möglich. Mit Bitcoin Hyper soll sich das ändern.

Die Entwickler arbeiten an einer Layer-2-Lösung, die auf Solana basiert. Anleger können ihre Bitcoin auf die neue Layer 2 bridgen und so von allen Vorteilen des Solana-Ökosystems profitieren. Schnellere, günstigere Transaktionen und zusätzliche Renditechancen für Bitcoin. Das könnte sich als echter Gamechanger erweisen.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Bitcoin Hyper kommt mit dem $HYPER-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist. Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von über 2,6 Millionen Dollar gekauft, wodurch schnell deutlich wird, welches Potenzial hier schlummert. Die meisten Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass $HYPER ein Multi-Milliarden Dollar Coin werden könnte. Für frühe Investoren könnte das bedeuten, dass sie ihr Kapital innerhalb kürzester Zeit vervielfachen könnten, wenn der Kurs wie erwartet explodiert.

Während des Vorverkaufs wird der Preis schon mehrfach angehoben, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn einbringt. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token generiert. Die Staking-Funktion wird bereits von den meisten Käufern genutzt, was den Verkaufsdruck beim Launch auch reduziert und eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher macht, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können, wenn der neue Coin an den Börsen gelistet wird.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.