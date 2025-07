Beste Meme Coins nach PENGU, MemeCore und MOG

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Bullen sind wieder da. Der Bitcoin-Kurs hat auch am heutigen Sonntag ein neues Allzeithoch von 119.000 Dollar erreicht und damit kocht die Stimmung am Kryptomarkt langsam über. Inzwischen scheint wieder alles möglich zu sein und die Prognosen von neuen Höchstständen überschlagen sich nicht nur bei Bitcoin. Ein Blick auf die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung macht schnell deutlich, dass Meme Coins einmal mehr zu den großen Gewinnern gehören. Mog Coin ($MOG) und Pudgy Penguins ($PENGU) haben ihren Wert in der letzten Woche fast verdoppelt, während MemeCore ($M) eine regelrechte Kursexplosion mit über 700 % Plus hingelegt hat. Die nächsten Meme Coins, bei denen das gelingen könnte, stehen bereits in den Startlöchern.

Token6900 ($T6900)

Wer mit Meme Conis Renditen von 700 % und mehr in kurzer Zeit erreichen will, muss vor allem früh dabei sein. Wenn ein Meme Coin erstmal eine Bewertung in Milliardenhöhe erreicht hat, wird es schwieriger, den Kurs nochmal zu vervielfachen, weil dann schon deutlich mehr Kapital nötig ist. Auch SPX6900 gehört zu den Meme Coins, die eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar erreicht haben. Erst in dieser Woche hat der Coin ein neues Allzeithoch erreicht.

Während das Gewinnpotenzial bei diesen Coins immer kleiner wird, kommt mit Token6900 ein neuer Meme Coin auf den Markt, bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. Dabei ergeben sich gleich mehrere Vorteile. Zum einen wird der Tokenpreis während des Vorverkaufs noch mehrfach erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt. Zum anderen ist der Vorverkauf mit 5 Millionen Dollar streng limitiert.

($T6900 Vorverkauf – Quelle: Token6900 Website)

Wer einen Meme Coin noch im Presale kauft, kann noch zum Fixpreis einsteigen, der direkt von den Entwicklern vorgegeben wird, während ein Einstieg an den Börsen schnell deutlich teurer werden kann. Vor allem, wenn ein Vorverkauf erfolgreich ist, kann das ein Indiz dafür sein, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell durch die Decke geht. Kurssteigerungen von tausenden Prozent sind dann keine Seltenheit.

Beim Token6900 deutet auch alles auf einen erfolgreichen Börsenstart hin. Der Vorverkauf läuft erst seit kurzem und Anleger haben bereits über 400.000 Dollar in die Hand genommen, um von Anfang an dabei zu sein. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token generiert. Da die meisten Käufer diese Funktion bereits nutzen, wird die Chance auf eine Kursexplosion nochmal deutich erhöht, da gestakte Token nicht sofort beim Launch verkauft werden können und das Angebot so nochmal zusätzlich verknappt wird. Aufgrund der aktuellen hohen Nachfrage dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der neue Coin ausverkauft ist und an den Börsen gelistet wird.

Snorter Token ($SNORT)

Das Handeln mit Meme Coins kann mitunter hohe Gewinne bringen, doch der Weg dorthin ist oft alles andere als einfach. Viele Projekte entpuppen sich als Scam, bei anderen sichern sich Insider direkt zum Launch die besten Einstiegspreise, während normale Anleger kaum eine Chance haben. Und wer sich auf eigene Faust durch den Meme Coin-Dschungel kämpft, verbringt nicht selten Stunden vor Charts und versucht in den sozialen Medien Infos frühestmöglich zu bekommen. Snorter könnte das Meme Coin Trading für viele schon bald revolutionieren. Das Projekt überzeugt mit einem neuen Trading Bot, der Meme Coin-Trading auf Solana sicherer, einfacher und effizienter machen will.

Der Snorter-Bot läuft direkt über Telegram und bringt Funktionen mit, die man sonst nur von professionellen Trading-Tools kennt. Dazu gehören eine integrierte Scam-Erkennung, automatisierte Kauf- und Verkaufsstrategien, Copy Trading, Stop Loss und Take Profit, eine Sniper-Funktion und das alles ist über eine intuitive Oberfläche steuerbar. Damit wird das Meme Coin-Trading auch für Einsteiger attraktiv, während erfahrene Nutzer von der Automatisierung profitieren. Gleichzeitig bringt Snorter auch den $SNORT-Token auf den Markt, der aktuell im Vorverkauf ist.

($SNORT Token-Vorverkauf – Quelle: Snorter Token Website)

Der $SNORT-Token überzeugt bereits direkt beim Start des Vorverkaufs. Über 1,8 Millionen Dollar wurden bereits investiert. Sollte sich der Bot im stark wachsenden Solana-Ökosystem etablieren, sehen Analysten enormes Kurspotenzial. Viele sprechen von möglichen Anstiegen über 1.000 %, vor allem, wenn Snorter zur bevorzugten Trading-Lösung für den breiten Markt wird. Wer früh dabei ist, könnte hier nicht nur vom nächsten Meme Coin Hype profitieren, sondern von der Nutzung eines echten Tools mit praktischer Anwendung im Alltag, das zu einer festen Größe am Markt werden könnte.

Auch bei Snorter haben frühe Investoren die großen Vorteile, dass der Preis bis zum Listing an den Börsen noch mehrfach erhöht wird und die Staking-Funktion in den ersten Wochen eine höhere Rendite abwirft, wenn noch nicht so viele Token im Staking Pool gebunden sind.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.