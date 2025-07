Krypto News: Trendwende bei Bitcoin-Dominanz - jetzt Altcoins kaufen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin hat heute erstmals in seiner Geschichte die Marke von 119.000 US-Dollar überschritten und damit ein neues Allzeithoch erreicht. In den vergangenen 24 Stunden ergibt sich daraus ein Kursgewinn von rund einem Prozent. Der Gesamtmarkt legt mit etwa 1,7 Prozent jedoch deutlicher zu – ein Hinweis auf relative Stärke bei Altcoins. Besonders XRP zeigt mit einem Anstieg von 3,5 Prozent derzeit auffällige Dynamik. Auch Ethereum, Dogecoin und Cardano performen aktuell in der Top 10 stärker als Bitcoin. Analysten sehen darin erste Signale für eine Trendwende bei der Bitcoin-Dominanz – ein möglicher Vorläufer einer Altcoin-Saison. Sollten Anleger jetzt also noch Altcoins kaufen?

Bitcoin-Dominanz kippt – Altcoin-Rallye möglich

Der Krypto-Analyst Gordon verweist aktuell auf ein charttechnisches Signal, das in der Vergangenheit häufig den Startschuss für eine Altcoin-Saison markierte: Der Anteil von Bitcoin am Gesamtmarkt – die sogenannte Bitcoin-Dominanz – ist unter eine wichtige Unterstützung gefallen. Parallel dazu hat der MACD auf Wochenbasis in den negativen Bereich gedreht, was als klar bärisches Momentum-Signal gewertet wird. Ergo nimmt die Bitcoin-Dominanz tendenziell ab – diese Entwicklung könnte sich fortsetzen.

Bitcoin dominance just broke down.

Weekly MACD flipped bearish.



Last time this happened?

ETH went vertical.

XRP hit ATH.

Shitcoins printed 5-10x like it was normal.



It’s not a dream anymore.

The signal is flashing loud and clear.

If you’re still waiting, you’re already behind. pic.twitter.com/haWzio8aXP — Gordon (@AltcoinGordon) July 13, 2025

Dabei gebe es eine auffällige Parallele zur letzten Phase, in der diese Kombination auftrat. Damals explodierte Ethereum regelrecht, Ripple (XRP) erreichte ein Allzeithoch und zahlreiche kleinere Altcoins verzeichneten Kursgewinne und parabolische Rallyes. Das aktuelle Signal interpretiert er daher als einen klaren Hinweis darauf, dass sich der Fokus des Marktes nun vom Bitcoin hin zu Altcoins verschieben könnte.

Historisch betrachtet geht eine sinkende Bitcoin-Dominanz oft mit verstärkten Kapitalzuflüssen in kleinere Assets einher – ein Muster, das für die Altcoin-Saison typisch ist. Für Investoren, die auf relative Stärke außerhalb von Bitcoin setzen, könnte dies ein entscheidender Wendepunkt sein.

Der Altcoin Season Index misst derweil, ob Altcoins im Vergleich zu Bitcoin überdurchschnittlich gut performen. Dieser analysiert die Kursentwicklung der 100 größten Altcoins über 90 Tage im Verhältnis zu Bitcoin. Ein Wert über 75 signalisiert eine Altcoin-Saison.

https://coinmarketcap.com/charts/altcoin-season-index/

Derzeit notiert der Index bei einem Wert von 30, sodass der Markt weiterhin durch Bitcoin dominiert wird. Dennoch zeigt sich seit einigen Tagen eine allmähliche Erholung: Noch vor einer Woche lag der Wert bei 28, vor einem Monat sogar nur bei 26. Der jüngste Anstieg auf 30 markiert den höchsten Stand seit Mitte Mai – ein potenzielles Zeichen für eine mögliche Trendwende. Zwar befindet sich der Index damit noch nicht im Altcoin-Bereich, doch einzelne Coins zeigen bereits auffällige relative Stärke. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte der Indikator in den kommenden Tagen weiter zulegen. Vor allem bei anhaltendem Rückgang der Bitcoin-Dominanz könnte sich daraus eine günstige Einstiegschance für Altcoins ergeben.

Snorter erreicht 1,8 Mio. $ – neuer Trading-Bot für Altcoins startet auf Telegram

Im Zuge des aktuellen Aufschwungs im Kryptomarkt entwickelt sich Snorter zu einem der innovativsten Projekte im Bereich des dezentralen Tradings. Das Besondere: Der komplette Handelsprozess läuft über Telegram – ohne separate Apps oder Webplattformen. Nutzer erhalten dadurch direkten Zugang zu einem umfangreichen Trading-Bot, der in Echtzeit Befehle entgegennimmt, Transaktionen ausführt und Märkte analysiert. Basis der Technologie ist die Solana-Blockchain, die schnelle Ausführung bei minimalen Gebühren ermöglicht. Snorter macht sich die Infrastruktur des Messengers zunutze, um ein robustes und flexibles Handelsumfeld zu schaffen. Wenn Privatanleger also die neue Altcoin-Saison handeln wollen, könnten sie mit Snorter ein nützliches Instrument finden.

Während viele andere Telegram-Bots primär auf schnellen Handel und Sniping ausgerichtet sind, kombiniert Snorter diese Schnelligkeit mit einer Reihe von Sicherheitsfeatures. Vor jedem Trade analysiert das System automatisch die Struktur des Ziel-Tokens, erkennt problematische Smart-Contract-Funktionen und kann verdächtige Muster wie Honeypots oder dynamische Steuerlogiken identifizieren. Ergo bekommen Privatanleger bei Snorter ein umfassendes Trading-Ökosystem.

Neben klassischen Order-Typen lassen sich dynamische Strategien wie Trailing Stopps direkt im Chat konfigurieren. Neue Token-Listings auf Plattformen wie Raydium werden automatisch erkannt und mit kontrollierten Slippage-Grenzen gehandelt. Über eigene RPC-Zugänge erhält der Bot priorisierten Zugang zum Netzwerk, was in volatilen Marktphasen entscheidende Vorteile bringt. Die Nutzung erfolgt über einfache Telegram-Kommandos, wodurch sich Snorter auch für technisch weniger versierte Nutzer eignet.

Der native Token SNORT steht im Mittelpunkt von Snorter. Er dient als Zahlungsmittel im Bot, schaltet erweiterte Funktionen frei und ermöglicht Governance-Beteiligung. Durch das integrierte Staking-System lassen sich zusätzlich Erträge erzielen, derzeit mit über 200 Prozent jährlich. Die Token sind sowohl auf Solana als auch auf Ethereum verfügbar. Der Presale bringt bereits morgen die nächste Preiserhöhung, womit sich eine zeitnahe Analyse von Snorter anbieten könnte.

