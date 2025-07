Bitcoin-Allzeithoch ist erst der Anfang

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin erreicht heute ein neues historisches Allzeithoch. Erstmals notiert die Kryptowährung über 119.000 US-Dollar. Bereits in der vergangenen Woche gelang der Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsphase zwischen der psychologisch bedeutsamen 100.000-Dollar-Marke und dem bisherigen Höchststand bei rund 112.000 US-Dollar. Seither hat sich das Momentum deutlich verstärkt.

Das technische Bild bleibt positiv: Rücksetzer werden konsequent gekauft, größere Gewinnmitnahmen bleiben bislang aus. Die Struktur wirkt stabil, das Interesse seitens institutioneller Investoren hält an. Angesichts dieser Dynamik sehen erfahrene Analysten in verschiedenen Metriken Hinweise darauf, dass dieses neue Allzeithoch womöglich erst den Beginn einer umfassenden Neubewertung von Bitcoin markiert. Explodiert Bitcoin also einfach weiter?

Bitcoin-Rallye zeigt laut On-Chain-Daten weiteres Potenzial

Eine aktuelle Analyse von CryptoQuant legt nämlich nahe, dass das neue Allzeithoch bei rund 120.000 US-Dollar womöglich eben nicht das Ende der Aufwärtsbewegung darstellt. Im Fokus steht dabei der SOPR-Indikator (Spent Output Profit Ratio), der Aufschluss darüber gibt, ob Bitcoins mit Gewinn verkauft werden. Besonders die kurzfristigen Halter – also Adressen, die BTC weniger als 155 Tage halten – zeigen bislang kaum Verkaufsdruck. Laut Realized Price liegt ihr durchschnittlicher Einstiegspreis bei rund 100.000 US-Dollar, was einem Buchgewinn von etwa 17–18 Prozent entspricht. Doch das SOPR-Signal bleibt unter dem kritischen Bereich, der typischerweise mit massiven Gewinnmitnahmen einhergeht. Das deutet darauf hin, dass der Markt noch nicht überhitzt ist. Insoweit sehen wir trotz Allzeithoch einen gesunden Bitcoin-Markt.

“For now, the market doesn’t show signs of being overheated with excessive selling from profitable short-term holders… The data shows the sentiment is still cool.” – By @cryptometugce pic.twitter.com/SzcN0Mw6Xd — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 11, 2025

Gleichzeitig zeigt sich im Derivatemarkt ein ähnliches Bild: Zwar steigt das Open Interest – also das Volumen offener Futures-Kontrakte – doch die Finanzierungsraten bleiben neutral bis leicht positiv. Das bedeutet, dass bislang keine übermäßige Hebelung zu beobachten ist.

Dies deutet auf eine weiterhin konstruktive Stimmung hin. Weder kurzfristige Gewinnmitnahmen noch spekulative Überhitzung dominieren, was Raum für eine Fortsetzung der Bitcoin-Rallye lassen könnte.

Bitcoin-Allzeithoch ohne übermäßige Euphorie

Der Coinbureau-Gründer Nic bewertet das aktuelle Allzeithoch bei Bitcoin ebenfalls nicht als finales Ziel, sondern als Auftakt für eine womöglich deutlich größere Bewegung. In seiner Analyse verweist er auf das Fehlen typischer Überhitzungssignale. So bleiben die Futures-Finanzierungsraten im historischen Vergleich moderat – ein Hinweis darauf, dass exzessive Long-Positionierungen derzeit ausbleiben. Auch die implizite Volatilität bei Bitcoin-Optionen liegt auf einem ungewöhnlich niedrigen Niveau, sodass die Märkte aktuell keine starken Kursschwankungen erwarten.

Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass das Angebot an kurzfristig verfügbarem Bitcoin seit über einem Jahr rückläufig ist. Gleichzeitig verharrt das öffentliche Interesse auf niedrigem Niveau: Google-Suchanfragen und App-Downloads von Krypto-Plattformen bleiben weit hinter früheren Hochphasen zurück.

Für den Analysten steht damit fest: Die Rallye wird bisher institutionell getrieben, ohne spekulativen Hype. Sollte sich die Geldpolitik lockern und die Privatanleger zurückkehren, könnte der eigentliche Höhepunkt des Zyklus noch bevorstehen.

