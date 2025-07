Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

13.07.25 17:23 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag

Im Plus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,33 Prozent höher bei 119.009,85 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 117.444,63 US-Dollar. Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,7 Prozent aufweist und bei 15,05 EUR notiert. Daneben wertet Litecoin um 17:11 auf. Es geht 3,56 Prozent auf 96,11 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 92,81 US-Dollar stand. In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ethereum-Kurs um 1,76 Prozent auf 2.996,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.944,48 US-Dollar an der Tafel. Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,48 Prozent auf 508,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 506,52 US-Dollar an der Tafel standen. Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ripple um 4,40 Prozent auf 2,861 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,740 US-Dollar gemeldet wurde. Daneben steigt Dash um 4,35 Prozent auf 22,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 21,82 US-Dollar. Zudem gewinnt Monero am Sonntagnachmittag hinzu. Um 1,55 Prozent auf 336,99 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 331,86 US-Dollar. Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,68 Prozent auf 6,343 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 6,177 US-Dollar. Inzwischen steigt der IOTA-Kurs um 16,48 Prozent auf 0,2188 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1878 US-Dollar wert. Währenddessen wird Cardano bei 0,7490 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,7083 US-Dollar). Währenddessen zeigt sich Stellar im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,3924 US-Dollar) geht es um 20,05 Prozent auf 0,4710 US-Dollar nach oben. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0020 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0021 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0062 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0067 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

