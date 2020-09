QIAGEN übernimmt NeuMoDx Molecular - Aktie dreht ins Plus

Wie das im MDAX und TexDAX gelistete Unternehmen mitteilte, wurden die verbliebenen 80,1 Prozent der Anteile an NeuMoDx Molecular, einem Entwickler von Diagnostikinstrumenten, für 248 Millionen US-Dollar in bar erworben. Mit der Übernahme will das Unternehmen laut Mitteilung sein Portfolio an automatisierten molekularen Testlösungen auf Basis der PCR-Technologie ausbauen. Die Transaktion wurde abgeschlossen, nachdem die US-Regulierungsbehörden ihre Zustimmung erteilt hatten.

Laut Mitteilung hat QIAGEN 2018 bereits 19,9 Prozent der Anteile an NeuMoDx erworben und sich dabei eine Kaufoption für die restlichen Anteile für 234 Millionen Dollar gesichert. Der endgültige Preis für die Übernahme beinhaltet den weiteren Angaben zufolge übliche Kaufpreisanpassungen für Barbestände, Finanzverbindlichkeiten und Transaktionskosten.

Im XETRA-Geschäft verlor die QIAGEN-Aktie zeitweise, konnte bis zum Handelsende dann aber 0,24 Prozent auf 42,55 Euro hochklettern.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: QIAGEN