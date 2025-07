QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 40,67 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 40,67 EUR ab. Bei 40,36 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133.783 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 16,44 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 07.05.2025. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent auf 483,46 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

