QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittag stärker

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 44,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 44,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.711 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,48 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 483,46 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. QIAGEN dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Analyse: DZ BANK verleiht QIAGEN-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus - HENSOLDT & RENK können Gewinne verteidigen

Investment-Tipp QIAGEN-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse