QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 44,19 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,19 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,14 EUR ab. Bei 44,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 98.830 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,18 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 22,52 Prozent sinken.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,160 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 50,00 EUR.

Am 07.05.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,37 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent auf 483,46 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 11.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,35 USD fest.

