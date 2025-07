QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich QIAGEN

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 44,20 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 44,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 44,35 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,14 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,33 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.528 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 6,66 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR ab. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 22,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,160 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 483,46 Mio. USD – ein Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 458,80 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

