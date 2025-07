QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag nahezu unverändert

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 44,31 EUR.

Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 44,31 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 44,44 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,14 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.555 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 6,89 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 22,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,160 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,37 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 483,46 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

