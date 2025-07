QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Mittwochvormittag

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 44,18 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 44,18 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 44,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.326 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 6,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.

QIAGEN gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 458,80 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 483,46 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,35 USD im Jahr 2025 aus.

