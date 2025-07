QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 44,44 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 44,44 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 44,47 EUR zu. Mit einem Wert von 44,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 143.329 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 6,57 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 483,46 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,37 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 05.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können QIAGEN-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

