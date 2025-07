QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Verlusten

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 40,59 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 40,59 EUR. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 40,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,60 EUR. Zuletzt wechselten 53.401 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 16,67 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 18,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,00 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,37 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 458,80 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 12.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

