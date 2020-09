Londoner Börse LSE spricht exklusiv mit Euronext über Verkauf von Borsa Italiana

Dies teilte die London Stock Exchange am Freitag in London mit. Im Bieterrennen um die Borsa Italiana haben auch der DAX-Konzern Deutsche Börse und die Schweizer Börse Six ihren Hut in den Ring geworfen und Gebote abgegeben.

Die London Stock Exchange hatte Ende Juli angekündigt, dass im Zusammenhang mit der Prüfung der Refinitiv-Übernahme durch die Europäische Kommission Gespräche über den Verkauf der Plattform MTS oder des italienischen Börsenbetreibers im Ganzen begonnen wurden. Dies müsse aber nicht heißen, dass es auch zu einer Transaktion komme, hieß es damals.

