XETRA-SCHLUSS/Freundlich - US-Daten stützen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 23.934 Punkte. Stützend wirkte ein klar besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarkt für Juni. Auch der ISM-Servive-Index für Juni überraschte in den USA positiv. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im Juli scheint damit zwar so gut wie ausgeschlossen, die Daten legen aber nahe, dass sich der US-Arbeitsmarkt und auch die US-Wirtschaft in einer soliden Verfassung befinden.

Auf Unternehmensseite blieb es ruhig. Im DAX waren Siemens (+0,8%) und Infineon (+1,9%) gesucht. Hier stützte das Ende von US-Exportbeschränkungen nach China für Software zum Chip-Design. Siemens EDA ist eine Tochter, die auf diesen Bereich spezialisiert ist. Weiter volatil zeigten sich Rheinmetall: Am Berichtstag ging es für die Aktie 1,8 Prozent nach unten.

Fest schlossen Redcare mit plus 5,3 Prozent. Hier läuft es rund mit einem starken Umsatzwachstum. Die Jahresprognose wurde aktuell bereits bestätigt. Auch Grenke legten zu - um 5,4 Prozent. Hier zogen Neugeschäft und Gewinnmarge an.

Nordex stiegen nach starken Auftragseingängen um 7,5 Prozent. Aktuell wurden Bestellungen über 135 MW aus mehreren Ländern Europas vermeldet. "Sobald die Rahmenbedingungen aus dem US-Gesetzespaket feststehen, dürften dann noch viele vorgezogene US-Bestellungen dazukommen", so ein Händler.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.934,13 +0,6% +19,5%

DAX-Future 24.054,00 +0,6% +17,9%

XDAX 23.946,38 +0,6% +20,0%

MDAX 30.388,15 +0,3% +18,4%

TecDAX 3.881,36 +0,5% +13,0%

SDAX 17.599,59 +0,4% +27,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,35% +51

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 24 15 1 3.050,1 46,6 3.688,2 53,4

MDAX 24 24 2 493,7 23,4 589,0 31,4

TecDAX 15 15 0 721,4 15,3 779,8 15,0

SDAX 35 30 5 80,6 6,0 105,8 5,9

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

