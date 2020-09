LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Euronext nach einer Branchenkonferenz von Barclays auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Fokus in den Gesprächen mit dem Börsenbetreiber habe auf der möglichen Übernahme der Borsa Italiana gelegen, und Unternehmenschef Stephane Boujnah habe die verschiedenen Vorteile der Transaktion erläutert, schrieb Analyst Michalis Onisiforou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe in der Branche weiter nur wenige Übernahmeziele und die Euronext sei der einzige große europäische Börsenbetreiber ohne eigenes Clearinghaus. Die Aktie sei indes angesichts des Aufschlags zur Konkurrenz angemessen bewertet./gl/ag