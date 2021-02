FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Euronext von 111 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe sich in den vergangenen zwei Jahren zum Positiven gewandelt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal sei im Jahr 2020 das dritte gewesen mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft im zweistelligen Prozentbereich, lobte der Analyst./ajx/edh