RWE: Michael Müller wird Nachfolger von Krebber als Finanzvorstand

Michael Müller werde ab 1. Juli nächsten Jahres das Finanzressort übernehmen, teilte das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Das Kontrollgremium habe den Manager bereits per November 2020 zum Vorstandsmitglied berufen.

Der Aufsichtsrat hatte bereits im Sommer Krebber per Juli 2021 zum Vorstandsvorsitzenden der RWE AG bestellt. Sein Vertrag läuft über fünf Jahre. Er folgt Rolf Martin Schmitz, dessen Vertrag zu diesem Zeitpunkt planmäßig ausläuft. Müller ist seit 2005 bei RWE, seit 2016 ist er CFO der Handelstochter RWE Supply & Trading.

Zudem wurden am Freitag Zvezdana Seeger ebenfalls per November 2020 zum Personalvorstand der RWE AG bestellt. In diesem Vorstandsressort, das Schmitz seit 2017 in Personalunion führt, werde künftig auch die Verantwortlichkeit für IT liegen. Seeger war zuletzt Mitglied des Vorstands der DB Privat- und Firmenkundenbank AG und COO der Geschäftseinheit Private and Corporate Business der Deutschen Bank AG. Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten lagen vor allem in den Bereichen IT und Operations.

