RWE Aktie News: RWE stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 36,20 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 36,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 36,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 36,14 EUR. Bei 36,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 35.068 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 36,72 EUR erreichte der Titel am 02.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 23,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

