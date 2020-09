ADO-Tochter Adler Real Estate verkauft rund 5.000 Wohnungen - Aktie in Grün

Die Tochter des SDAX -Konzerns ADO Properties erlöste dafür netto nach Schuldentilgung, Steuern und Gebühren 237 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Zum Käufer wurden keine Angaben gemacht.

Die verkauften Wohnungen vorwiegend in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz standen für Nettomieteinnahmen von 18,6 Millionen Euro jährlich. Die Leerstandsquote der eigenen Immobilien reduziert sich durch den Verkauf leicht. Adler Real Estate zieht sich derzeit aus Städten zurück, die nicht zu den 13 wichtigsten Standorten gehören. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. ADO Properties hat Adler in diesem Jahr übernommen und besitzt ca. 95 Prozent der Anteile.

Die Aktie von Adler Real Estate legt via XETRA zeitweise 0,59 Prozent zu auf 13,72 Euro.

