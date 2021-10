10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX dürfte am Montag etwas höher in den Handel gehen. Vorbörsliche Indikationen zeigen den deutschen Leitindex um 0,23 Prozent fester bei 15.241 Punkten.

2. Börsen in Fernost legen zu

Am Montag geht es für die wichtigsten asiatischen Indizes nach oben. In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 1,51 Prozent auf 28.478 Punkte. An der Börse in Shanghai geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,27 Prozent aufwärts auf 3.602 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil einen kräftigen Gewinn in Höhe von 2,10 Prozent und steigt auf 25.343 Einheiten.

3. LEG will Immobilienportfolio von Adler Group übernehmen

Die Immobiliengesellschaft LEG will rund 15.350 Wohneinheiten und 185 Gewerbeeinheiten von dem Konkurrenten Adler Group übernehmen. Die beiden Unternehmen haben eine entsprechende Absichtserklärung geschlossen. Die Transaktion basiert auf einer Immobilienbewertung in Höhe von 1,485 Milliarden Euro. Zur Nachricht

4. Bayer will bei ESP-Verkauf mehrere Milliarden Euro einnehmen

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer peilt für den Verkauf seiner Sparte "Environmental Science Professional" (ESP) Kreisen zufolge einen Preis in Milliardenhöhe an. Zur Nachricht

5. Tesla-Chef: Produktionsstart in Deutschland spätestens im Dezember

Tesla-Chef Elon Musk will spätestens im Dezember in Deutschland die ersten Elektroautos für Europa produzieren. Zur Nachricht

6. RWE-Chef Krebber erwartet höhere Strom- und Gaspreise

Der Vorstandschef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, rechnet für die Endverbraucher damit, "dass Strom und Gas in den nächsten Jahren teurer werden". Zur Nachricht

7. Conti-Chef: Software ist trotz Autobauer-Konkurrenz unsere Domäne

Der Autozulieferer Continental sieht trotz der ehrgeizigen Digitalpläne seiner Kunden große Chancen in der eigenen Software-Entwicklung. Zur Nachricht

8. Symrise will neue Wachstumsfelder erschließen

Der Duft- und Aromenhersteller Symrise will nach dem DAX-Aufstieg seinen Expansionskurs vorantreiben und setzt dabei neben organischem Wachstum auf Akquisitionen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise präsentieren sich am Montagmorgen mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,55 auf 80,90 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,28 auf 83,67 Dollar anzog.

10. Euro stabil knapp über 15-monatigem Tiefstand

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1575 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Der in der vergangenen Woche markierte 15-monatige Tiefstand von 1,1529 Dollar liegt nicht weit entfernt.

