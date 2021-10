Börsen in Fernost im Plus -- Bayer will bei ESP-Verkauf mehrere Milliarden Euro einnehmen -- Tesla-Chef: Produktionsstart in Deutschland spätestens im Dezember -- RWE im Fokus

Der US-Arbeitsmarktbericht hat die Anleger weiterhin im Dunkeln stehen gelassen. So hat die US-Wirtschaft im September deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Experten sehen darin allerdings kein Anzeichen, dass der geldpolitische Lockerungsdruck auf die US-Notenbank Fed sinken könnte. "Dieser Arbeitsmarktbericht wird den Notenbankern Kopfzerbrechen bereiten", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners laut dpa. Er verwies dabei auf einen Widerspruch zwischen Stellenzuwachs und einer Arbeitslosenquote auf dem niedrigsten Wert seit dem Abklingen der Pandemie. "Die Tapering-Ampel bleibt auf gelb", so der Experte.

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag leicht abwärts.

Auch nach den neuen US-Arbeitsmarktdaten rätseln die Anleger weiter über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank. "Die Arbeitslosenquote ist zwar mit 4,8 Prozent auf den niedrigsten Wert in der Post-Pandemie-Ära gefallen. Gleichzeitig ist der Zuwachs an neuen Stellen aber so gering wie noch nie in diesem Jahr", zitierte dpa einen Marktbeobachter. Damit lieferte der US-Arbeitsmarkt der Fed keine schlagenden Argumente für eine Abkehr vom Krisenmodus.

Am Montag geht es für die wichtigsten asiatischen Indizes nach oben.

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 1,55 Prozent auf 28.483 Punkte.

An der Börse in Shanghai geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,38 Prozent aufwärts auf 3.606 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil einen kräftigen Gewinn in Höhe von 2,23 Prozent und steigt auf 25.391 Einheiten.

Händler begründen die Kursgewinne mit Gesprächen zwischen den USA und China, durch die sich die angespannten Wirtschaftsbeziehungen wieder normalisieren könnten.

Die Aktien des angschlagenen Immobilien-Konzerns China Evergrande bleiben auch zum Start in die neue Woche in Hongkong vom Handel ausgesetzt. Mit Spannung werde darauf gewartet, ob der Konzern am Montag fällige Kuponzahlungen in Höhe von mehr als 148 Millionen Dollar leisten kann, heißt es.

