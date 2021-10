Uniper-Aktie verliert: Uniper baut Kapazität am niederländischen LNG-Terminal Gate aus

GO

Heute im Fokus

DAX unentschlossen -- Evergrande-Krise reißt weitere Immobilienkonzerne mit sich -- Bayer will bei ESP-Verkauf Milliarden einnehmen -- Continental, LEG, ADLER Group, Tesla, RWE im Fokus

Uniper baut Kapazität am niederländischen LNG-Terminal Gate aus. Apple geht in Berufung gegen Urteil in Rechtsstreit mit Epic. Jefferies senkt Ziel für thyssenkrupp. Geldmarkt spekuliert auf EZB-Zinserhöhung Ende 2022. Commerzbank erwartet bis zu fünf Prozent Inflation. ASOS-Aktie bricht ein nach Chef-Rücktritt und neuen Wachstumszielen. Ölpreise steigen auf mehrjährige Höchststände.