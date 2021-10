Uniper plant erheblichen Stellenabbau im Engineering-Geschäft

Das Engineering-Geschäft, in dem etwa 1.100 Mitarbeiter vor allem in Deutschland und Großbritannien beschäftigt werden, soll "grundlegend umstrukturiert" werden, kündigte das Unternehmen an. Trotz Anpassung an die Marktbedingungen, der Erschließung neuer Geschäftsfelder und einzelner Erfolge und Verbesserungen habe der Bereich bisher keinen unabhängigen finanziellen Beitrag zum Konzernergebnis leisten können.

Das Engineering-Geschäft erbringt Dienstleistungen für eigene Anlagen des Konzerns und für Kunden von Uniper. Der Bereich soll sich künftig auf den Betrieb der eigenen Anlagen und die Wachstumsschwerpunkte Dekarbonisierung und grüne Kundenlösungen konzentrieren. Das Kundengeschäft werde vollständig auf Wasserstoff, Erneuerbare Energien, Industriekundenlösungen und Net Zero Solutions ausgerichtet. Das Dienstleistungsgeschäft für Dritte im konventionellen Sektor werde eingestellt und auf Engineering-Dienstleistungen für Betreiber kerntechnischer Anlagen als weiteres neues strategisches Geschäftsfeld beschränkt.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images