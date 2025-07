DAX-FLASH: Erholung hält an

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst weiter etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,2 Prozent höher auf 23.849 Punkte. Damit knüpft der Dax an die Stabilisierung seit Mittwochnachmittag an.

Der Dax hatte zunächst schwach auf die ADP-Arbeitsmarktdaten aus dem US-Privatsektor reagiert und war bis auf 23.620 Punkte abgesackt. Es hatte sich gezeigt, dass in der US-Privatwirtschaft im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut wurden.

Schnell wurde aber uminterpretiert, wie der Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management schrieb. Nach dem Motto "bad news is good news" bekamen die Zinssenkungsfantasien umso mehr Auftrieb. Der Dax drehte zurück ins Plus, und die Indizes der Nasdaq-Börse tendierten stark./ag/zb