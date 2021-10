Aktueller Marktbericht: Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. am Samstag

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin liegt heute bei 54.679,17 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 53.946,20 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich auf 607,12 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 594,22 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 3.561,66 Dollar.

Der Litecoin wird bei 178,07 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 175,64 Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs notiert am Samstag bei 1,075 US-Dollar. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 1,061 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs verteuerte sich auf 2,262 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 2,231 US-Dollar wert gewesen.

Der Monero-Kurs notiert am Samstag bei 278,08 US-Dollar. Damit kletterte der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 277,15 US-Dollar.

Der IOTA zeigt sich bei 1,374 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 1,336 Dollar.

Der Verge-Kurs verteuert sich heute auf 0,0258 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,0239 Dollar gestanden hatte.

Der Stellar-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 0,3506 US-Dollar. Hier standen noch 0,3350 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs läuft bei 0,1842 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Der Dash-Kurs verteuerte sich auf 191,88 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 188,37 US-Dollar wert gewesen.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 48,28 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 46,49 US-Dollar notiert hatte.

