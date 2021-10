Jeff Bezos steigt bei indonesischem E-Commerce-Startup Ula ein

• Jeff Bezos investiert in Ula• Startup lockt hochkarätige Investoren an• Amazon vernachlässigt südostasiatische Region

Als Gründer und ehemaliger CEO von Amazon häufte Jeff Bezos laut dem US-Magazin Forbes ein geschätztes Vermögen von rund 188,2 Milliarden US-Dollar (Stand: 06.10.2021) an und gehört damit zu den reichsten Menschen der Welt. Doch obwohl er im Sommer 2021 den Sitz des Amazon-Vorstandsvorsitzenden für seinen Nachfolger Andy Jassy räumte, kehrt er der Branche nicht völlig den Rücken zu.

Investment in Ula

Zum einen besitzt Bezos noch immer Amazon-Aktien im Milliardenwert, und das obwohl der 57-Jährige seiner Ex-Frau MacKenzie Scott nach der Scheidung Aktien im Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar übertrug. Zum anderen meldet "TechCrunch", dass der Multi-Milliardär kürzlich an einer Finanzierungsrunde des eineinhalb Jahre alten Startups Ula teilgenommen hat, bei der insgesamt 87 Millionen US-Dollar eingenommen wurden. Dies habe das indonesische Unternehmen selbst bestätigt. Weitere Investoren der Runde seien Tencent, B Capital Group und Prosus Ventures gewesen.

Ula, dem es bereits vor der jüngsten Finanzierungsrunde gelungen war, mehr als 30 Millionen US-Dollar bei Investoren einzusammeln, ist eine von mehreren indonesischen E-Commerce-Firmen, welche in der Region stark wachsen. Sie betreibt einen Großhandels-E-Commerce-Marktplatz, um kleine Einzelhändler dabei zu unterstützen, bei ihrer Lieferkette und ihrem Inventar effizienter zu werden, etwa indem sie nur Waren lagern, die sie benötigen. Darüber hinaus stellt sie den Ladenbesitzern bei Bedarf auch Betriebskapital zur Verfügung.

Privates Engagement

Interessant ist, dass dieses Investment nicht vom Amazon-Konzern getätigt wurde. Tatsächlich ist der Online-Riese in den meisten südostasiatischen Länder nicht oder nur begrenzt präsent. Vielmehr erfolgte die Investition in das Unternehmen mit Hauptsitz in Jakarta über Bezos Expeditions, das Family Office von Jeff Bezos, welches sein privates Großvermögen verwaltet. Allerdings gibt es durchaus eine Verbindung zu Amazon. So zählt nämlich der ehemalige Amazon-Mitarbeiter Alan Wong zu den Co-Gründern von Ula.

