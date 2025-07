Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon zieht am Donnerstagnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 222,88 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 222,88 USD. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 224,01 USD zu. Bei 221,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.452.698 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 242,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 8,09 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 151,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 238,43 USD.

Am 01.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 USD, nach 0,98 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 155,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 143,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,21 USD je Aktie aus.

