Bloomberg-Experte: Das MacBook Pro kommt wohl schon nächsten Monat

• Erstes Apple-Event des Jahres fand am 14. September statt• Zweites Event könnte schon im Oktober stattfinden• Neues MacBook Pro mit M1X-Chip kommt vermutlich schon nächsten Monat

Das wurde beim Apple-Event im September vorgestellt

Am 14. September 2021 fand das jährliche Apple-Event statt, bei dem der Technologiekonzern die neuesten Geräte vorstellte. Zunächst wurden auf dem Event das neue iPad mit dem A13 Bionic-Chip und das neue iPad Mini mit vergrößertem Liquid Retina Display vorgestellt, das in den vier Farben pink, purple, starlight und spacegrau verfügbar ist.

Außerdem wurde die neue Generation der Apple Watch präsentiert, die ebenfalls in fünf neuen Farben erscheint. Laut Apple-Website ist die neue Smartwatch ab dem 15. Oktober erhältlich und kann schon ab dem 8. Oktober vorbestellt werden.

Das neue iPhone 13 mit dem A15 Bionic-Chip unterscheidet sich optisch kaum von seinem Vorgänger, jedoch ist auch das Smartphone aus dem Hause Apple in fünf neuen Farben erhältlich. Außerdem stehen die beiden Kameras auf der Hinterseite des Smartphones nun diagonal zueinander.

Zweites Apple-Event im Oktober?

Gerüchten zufolge soll Apple in diesem Jahr noch ein weiteres Event im Oktober abhalten, wie macerkopf berichtet. Während das "Mac-Event" letztes Jahr im November stattfand, geht der Bloomberg-Experte Mark Gurman davon aus, dass das Mac-Event in diesem Jahr wieder wie gewohnt im Oktober abgehalten wird. Bei dem Event im Oktober, sollen angeblich die neuen MacBook-Pro-Modelle sowie neue AirPods vorgestellt werden, auf die man im Rahmen der September-Keynote vergeblich wartete. Eine offizielle Ankündigung von Apple zu einem kommenden Event gibt es bisher jedoch noch nicht.

Das MacBook Pro soll wohl schon nächsten Monat erscheinen

In der neuesten Ausgabe seines Bloomberg-Newsletters "Power On", die macerkopf vorliegt, berichtet Gurman auch etwas zu der Leistung des neuen MacBook Pro. "Der Apple M1X-Chip, […] ist in der Tat noch für 2021 geplant. Wir werden ihn wahrscheinlich zuerst in einer neuen Reihe von MacBook Pros innerhalb des nächsten Monats und irgendwann in einem höherwertigen Mac mini sehen. Der M1X wurde in zwei Varianten entwickelt: beide mit 10 CPU-Kernen (acht Hochleistungs- und zwei Hocheffizienzkerne) und entweder 16 oder 32 Grafikkernen", wird der Bloomberg-Experte zitiert. Außerdem soll Apple laut Bloomberg-Berichten an neuen und leistungsfähigeren Chips für die neue Generation des Mac Pro arbeiten, sowie bereits an einem neuen M2 für in der Zukunft erscheinende MacBook Airs, iMacs und Low-End MacBook Pros.

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brendan Howard / Shutterstock.com, View Apart / Shutterstock.com