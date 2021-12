10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX notiert vor dem Ertönen der Startglocke mit leichten Abschlägen.

2. Börsen in Fernost etwas schwächer

In Japan veriert der Nikkei 0,28 Prozent auf 28.701,74 Punkte. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gibt um 0,23 Prozent auf 3.609,67 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong verbleibt am heutigen Montag noch im langen Wochenende. Zuletzt schloss er 0,13 Prozent höher bei 23.223,76 Einheiten zulegte. (7.14 Uhr MEZ)

3. Daimler reduziert Denza-Anteil auf zehn Prozent

Der Autobauer Daimler reduziert seinen Anteil am Elektroauto-Gemeinschaftsunternehmen Denza deutlich. Zur Nachricht

4. Airbus-Aktie: Spanische Ministerien bestellen 36 Airbus H135-Hubschrauber - ab 2023 Testflüge mit neuem Lufttaxi-Modell geplant

Das spanische Verteidigungsministerium und das Innenenministerium des Landes haben bei Airbus 36 H135-Hubschrauber bestellt. Zur Nachricht

5. Alphabet- und Meta-Aktien: Russisches Gericht verdonnert Internetriesen zu hohen Geldstrafen

Ein russisches Gericht hat den US-Internetriesen Google und den Facebook-Konzern Meta zu ungewöhnlich hohen Geldstrafen verurteilt. Zur Nachricht

6. Reckitt Benckiser plant Verkauf von E45-Marke an Karo Pharma

Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser bereinigt sein Portfolio durch einen Verkauf. Zur Nachricht

7. Commerzbank warnt vor schwierigem Jahr und erzielt 2021 Gewinn

Die Commerzbank stellt sich im neuen Jahr auf Gegenwind ein. Zur Nachricht

8. Roche erhält US-Notfallzulassung für Corona-Test

Die Roche Holding AG hat für ihren COVID-19-Test für den Hausgebrauch von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Notfall-Zulassung erhalten hat. Zur Nachricht

9. Borussia Dortmund-Aktie: Rauball kann sich weitere Amtszeit als BVB-Präsident vorstellen

Reinhard Rauball kann sich eine weitere Amtszeit als Präsident des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund vorstellen. Zur Nachricht

10. Euro stabil über 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag nach Weihnachten über 1,13 US-Dollar behauptet. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1316 Dollar.

