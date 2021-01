10 wichtige Fakten zur Börse am Dienstag

Der DAX tendiert in vorbörslichen Indikationen um seinen Vortagesschlusskurs.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei notiert am Dienstag gegen 07:00 MEZ 0,43 Prozent tiefer bei 27.142,28 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,19 Prozent höher bei 3.509,64 Stellen. In Hongkong tritt der Hang Seng derweil auf der Stelle: Er gibt marginale 0,06 Prozent auf 27.455,23 Indexpunkte ab.

3. Neuer Commerzbank-Chef kündigt schmerzhafte Einschnitte an

Commerzbank-Chef Manfred Knof hat die Mitarbeiter auf einen tief greifenden Umbau des Geldhauses eingestimmt. Zur Nachricht

4. Arzneimittelbehörde EMA verschiebt Entscheidung zu Moderna-Impfstoff

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat die Entscheidung über die Empfehlung eines zweiten Corona-Impfstoffes für die EU auf Mittwoch verschoben. Das teilte die EMA am Montagabend in Amsterdam mit. Zur Nachricht

5. Dialog Semiconductor hebt Umsatzprognose für viertes Quartal an

Der britische Chipentwickler Dialog Semiconductor rechnet dank einer starken Nachfrage bei 5G-Telefonen und Tablets mit mehr Umsatz im vierten Quartal als bisher. Zur Nachricht

6. T-Mobile kauft Mobilfunk-Aktivitäten in South Dakota

Die Telekom-Tochter T-Mobile kauft einer Lokalbehörde im US-Bundesstaat South Dakota Mobilfunk-Infrastruktur ab. Zur Nachricht

7. HOCHTIEF gewinnt Auftrag für A7-Tunnel Altona in Hamburg

HOCHTIEF wird in einer Arbeitsgemeinschaft den geplanten 2,2 Kilometer langen Lärmschutztunnel Altona auf der Autobahn A7 in Hamburg bauen. Zur Nachricht

8. Lockdown bremst GRENKE im vierten Quartal

Der mit Manipulationsvorwürfen konfrontierte Leasingspezialist GRENKE hat seine Ziele im Leasing-Neugeschäft Ende 2020 nicht ganz erreicht. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 50,74 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 47,36 Dollar.

10. Euro legt etwas zu

Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2270 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

