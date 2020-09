10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX wird vorbörslich bei 13.202,40 Punkten um 0,1 Prozent höher erwartet. Anleger warten gespannt auf das Notenbank-Treffen in Jackson Hole, bei dem heute Fed-Chef Powell sprechen wird.

2. Asiens Aktienmärkte uneins

An den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Donnerstag in verschiedene Richtungen. In Tokio gibt der japanische Nikkei aktuell um 0,41 Prozent auf 23.196 Indexpunkte nach. Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite hingegen Gewinne in Höe von 0,57 Prozent und steigt auf 3.349 Einheiten. In Hongkong dominieren derweil die Verkäufe: Der Hang Seng steht 0,85 Prozent tiefer bei 25.276 Punkte.

3. Delivery Hero erwirbt Online-Lebensmittel-Plattform Instashop in Dubai

Der Berliner Online-Essenslieferdienst erwirbt die Online-Lebensmittel-Plattform Instashop, wie Delivery Hero mitteilte. Die Transaktion bewertet Instashop mit 360 Millionen US-Dollar. Zur Nachricht

4. Instone kündigt Kapitalerhöhung an

Der Immobilienentwickler Instone Real Estate will mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld zur Finanzierung zusätzlicher Grundstücksinvestitionen einsammeln. Aus der Maßnahme, bei der die Aktionäre eine Bezugsrecht haben, erwarte man einen Bruttoerlös von 182 Millionen Euro. Zur Nachricht

5. HAMBORNER REIT hält an Dividendenvorschlag fest

Der Immobilienkonzern HAMBORNER REIT hält an seinem Dividendenvorschlag fest. Der Hauptversammlung solle eine Ausschüttung von 0,47 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Zur Nachricht

6. DIW-Chef Fratzscher hält zweiten Lockdown für verkraftbar für deutsche Wirtschaft

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, hält einen neuerlichen Lockdown bei einem starken Anstieg der Corona-Fälle in Deutschland für wirtschaftlich verkraftbar und als Notmaßnahme auch für ökonomisch sinnvoll. "Wenn die Infektionen weiter steigen, dann werden wir in Deutschland nicht um weitere Restriktionen herumkommen", sagte der DIW-Chef der Augsburger Allgemeinen. Zur Nachricht

7. Fielmann schöpft Zuversicht und wagt eine Gewinnprognose

Fielmann schöpft nach einem Geschäftseinbruch in der Corona-Krise wieder Zuversicht und traut sich als eines der ersten Unternehmen eine konkrete Prognose zu. Im Krisenquartal von April bis Juni brach der Absatz zwar um ein Drittel auf 1,4 Millionen Brillen ein, wie die Optikerkette am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Zur Nachricht

8. Liberty startet Angebotsfrist für Sunrise wohl am 11. September

Der US-Medienkonzern Liberty will die Angebotsfrist zum Kauf des Schweizer Mobilfunkanbieters Sunrise voraussichtlich am 11. September starten. Die Frist werde dann wohl bis zum 8. Oktober laufen, könnte aber noch einmal oder mehrmals verlängert werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten sich kaum verändert auf hohem Niveau

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig bewegt und sich wie bereits am Vortag in einer engen Handelsspanne gehalten. Sie verharrten damit auf einem hohen Niveau, während ein tropischer Wirbelsturm Anlagen der Ölindustrie an der Südküste der USA bedroht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,79 US-Dollar.

10. Euro vor Powell-Rede kaum verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag vor Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1831 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com