Der DAX stand zur Eröffnung bei 13.206,58 Punkten und damit lediglich 0,12 Prozent über dem Vortagesschluss. Am Vormittag wechselt er das Vorzeichen und zeigt sich nun schwächer. Der TecDAX startete 0,1 Prozent höher bei 3.175,40 Punkten, gibt inzwischen aber ebenfalls leicht nach.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit roten Vorzeichen.

Gebremst wird die Stimmung von den Vorgaben aus Asien und der bevorstehenden Rede des US-Notenbankchefs Powell in Jackson Hole. "Der Markt wartet auf die Powell-Rede", sagt ein Marktteilnehmer. Börsianer erhoffen sich von ihr Aussagen zur Neuausrichtung der geldpolitischen Strategie der Fed.

Europas Börsen geben am Donnerstag nach.

Der Dow Jones kam am Mittwoch nur wenig voran, während es für die Tech-Werte kräftig aufwärts ging.

Der Dow Jones eröffnete den Handel mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 28.257,88 Punkten und bewegte sich nach einem zwischenzeitlichen Ausflug auf rotes Terrain lange um die Nulllinie. Im späten Handel konnte er jedoch kleine Gewinne einfahren, sodass zum Börsenschluss ein Plus von 0,3 Prozent auf 28.331,92 Punkte an der Kurstafel stand. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich hingegen sehr stark und ging bei 11.665,06 Zählern um 1,73 Prozent höher aus dem Handel. Im Verlauf hatte er bei 11.672,05 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Zum Start war er lediglich um 0,44 Prozent auf 11.516,62 Zähler geklettert.

Insgesamt zeigten sich Anleger am Mittwoch dennoch eher zurückhaltend. Sie warteten auf das Notenbank-Treffen in Jackson Hole am Donnerstag, wo Notenbankpräsident Jerome Powell eine Rede halten wird. "Das Risiko, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist einfach zu groß", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann gegenüber dpa.

Außerdem wurde die Kauflaune von den aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Corona-Neuinfektionen in den USA gebremst.

Bei den Einzelwerten richteten sich die Blicke auf den SAP-Rivalen Salesforce, der am Dienstag nachbörslich seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt hat und am Montag in den Dow Jones aufsteigen wird.

